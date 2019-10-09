В ЛНР назвали Зеленского человеком с недостатком политической воли

«Киеву вполне по силам убрать из зоны конфликта людей, которые мешают выполнению взятых на себя обязательств. По какой причине этого не происходит – вопрос к Зеленскому», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель ЛНР на переговорах Родион Мирошник. Ранее украинские радикалы сорвали отвод войск на линии фронта в Донбассе.

«Можно констатировать факт, что Украина окончательно сорвала разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Этот факт зафиксирован СММ ОБСЕ, то есть уже имеет международное признание. Украина в одностороннем порядке не выполнила обязательства, которые взяла на себя во время заседания Контактной группы 1 октября», – констатировал представитель провозглашенной ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник.

«Соответственно, не выполнены и предусловия для проведения саммита в «нормандском формате». Думаю, к этому вопросу мы вернемся на следующем заседании Контактной группы, запланированном на 15 октября», – рассчитывает он.

Все, что касается действий националистов – это внутренняя украинская повестка, добавил Мирошник. «Понятно, что здесь идет игра между одними силами (условно «ястребами») и партией Зеленского, которая стремится предпринять хотя бы минимальные шаги по урегулированию или выполнению Минских соглашений», – сказал он.

«Думаю, в этом случае задействованы и конкретные персоналии, которые не были вычищены из силовых структур, которых Зеленский оставил. Как люди Билецкого появились в зоне боевых действий возле Золотого? Они не могли туда попасть без соответствующего разрешения сверху», – отметил Мирошник.

Достаточно большое количество радикалов сумели попасть в Золотое, то есть предохранительные механизмы не сработали, подчеркнул собеседник. «Почему-то военная полиция, тыловое охранение пропустили большую часть радикалов, которые направлялись туда», – посетовал полпред ЛНР.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в зоне разведения сил в Донбассе украинские националисты прорвались через полицейский блокпост и добрались до города Золотое. Полиция пропустила автоколонну националистов, заявил глава радикальной партии «Националистический корпус» Андрей Билецкий. Отмечается, что в Золотом националисты собрались на акцию протеста против разведения сил. В итоге представители ОБСЕ подтвердили, что украинские войска к 13:00 так не запустили ракету, сигнализирующую о готовности к отводу.

«Факт произошел, разведение сорвано. Какие-то силы сработали на ухудшение международного авторитета Зеленского. Он выставляется как человек, у которого недостаточно политической воли, чтобы выполнить взятые на себя обязательства», – продолжил Мирошник.

«При этом надо понимать, что силы Билецкого ощутимее представлены в информационном пространстве, нежели в реальном. Но факт остается фактом, Украина не обладает достаточной политической волей для выполнения обязательств», – отметил представитель ЛНР.

«Наши действия просты – мы как охраняли наш участок линии соприкосновения, так и будем охранять. Мы выполняем взятые на себя обязательства – выполнили всю процедуру разведения. Теперь Украина должна принять решение – она выполняет Минские соглашения или они там продолжают поддерживать репутацию недоговороспособной страны, которая подвластна радикальным настроениям, неспособна к каким-либо договоренностям и настроена на продолжение войны», – заключил Родион Мирошник.