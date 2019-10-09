Девятилетнего американца обвинили в убийстве пяти человек

Девятилетнего жителя Иллинойса обвинили в пяти убийствах, двух поджогах и еще одном поджоге с отягчающими обстоятельствами, заявил прокурор штата Грег Мингер.

Как сообщает издание Peoria Journal Star, мальчик 6 апреля поджог передвижной дом, в результате чего погибли пять человек, в том числе трое детей. Еще два человека спаслись, передает РИА «Новости».

К моменту прибытия пожарных, дом был полностью охвачен огнем.

Мингер рассказал, что ему тяжело далось решение предъявить обвинение ребенку.

«Это трагедия, но в конце концов очень молодой человек обвиняется в одном из самых серьезных преступлений», – сказал он.

Если ребенка осудят, то ему грозит пятилетний испытательный срок.

Напомним, ранее в Сети появился ролик с нательных камер американских полицейских, застреливших шестилетнего мальчика-аутиста 5 ноября 2015 года.