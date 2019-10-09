«Летающий танк» Ми-35 разрушил трибуну на параде в Индонезии

Ударный вертолет Ми-35П на военном параде в Индонезии потоком воздуха от винтов разрушил конструкцию трибуны.

В Индонезии прошло мероприятие, посвященное 74-летней годовщине образования национальных вооруженных сил, в котором принял участие российский «летающий танк», пишет «Российская газета».

В Сети появилось видео, в котором Ми-35 пролетал над трибуной и в какой-то момент опустился ниже, чем планировалось. При этом набегающие от винтов воздушные потоки стали сносить недостаточно хорошо закрепленные временные сооружения, поднимая большие облака пыли.

Источник с места событий сообщил, что никто серьезно не пострадал.

Два Ми-35 были поставлены в Индонезию Россией в сентябре 2003 года.

Напомним, в июне 2008 года глава генштаба вооруженных сил Индонезии генерал Агустади Сасонгко Пурномо сообщил, что шесть российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35 будут в ближайшее время поставлены в Индонезию.

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