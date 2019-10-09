В Северодвинске девушка избила грудничка в коляске

В Северодвинске прохожие стали свидетелями избиения девушкой младенца, лежащего в коляске.

Очевидцы заметили, как женщина копается в траве, будто что-то ищет, после чего наклоняется к коляске и начинает бить ребенка, а затем, спотыкаясь, бежит прочь, передает РИА «Новости».

Участники сообщества предположили, что женщина является наркоманкой, которая ищет в траве так называемую закладку.

Автор ролика обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность женщины.