В Молдавии утвердили прошлогодние итоги выборов мэра Кишинева

В Молдавии утвердили итоги выборов мэра Кишинева, которые прошли в 2018 году и победу на них предводителя «Платформы «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе.

«Утверждается мандат мэра Кишинева Андрея Нэстасе», – сообщила апелляционная палата Кишинева, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что на данный момент Нэстасе занимает пост вице-премьера страны и министра внутренних дел.

Решение палаты может быть обжаловано в Высшей судебной палате.

Напомним, в начале июня 2018 года на выборах мэра Кишинева одержал победу лидер проевропейской партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, который обошел кандидата от Партии социалистов Ивана Чебана.

Социалисты признали поражение, но опротестовали в суде ряд нарушений Нэстасе, среди которых незаконная агитация в день голосования, а также привлечение иностранных политиков к избирательной кампании. В результате суд отказался признавать выборы в целом, заявив о нарушениях не только со стороны Нэстасе, но и Чебана.

Из-за отмены результатов выборов в стране началась акция протеста.