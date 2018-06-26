Акция протеста началась в Кишиневе из-за отмены результатов выборов

Активисты заблокировали главный бульвар молдавской столицы у здания мэрии из-за отмены результатов выборов главы Кишинева, демонстранты скандируют «Долой мафию».

Акцией руководят лидер проевропейской партии «Платформа «Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, который был объявлен Центральной избирательной комиссией победителем выборов, а также лидер Партии действия и солидарности Майя Санду, передает ТАСС.

У здания мэрии собрались сотни человек, которые скандируют «Долой мафию», «Плахотнюка (лидера контролирующей парламент и правительство Демпартии Владимира Плахотнюка) в тюрьму».

По итогам второго тура выборов 3 июня Нэстасе на 5 процентных пунктов обошел кандидата от Партии социалистов Республики Молдова Ивана Чебана. Социалисты признали поражение, но опротестовали в суде ряд нарушений Нэстасе, среди которых незаконная агитация в день голосования, а также привлечение иностранных политиков к избирательной кампании. В результате суд отказался признавать выборы в целом, заявив о нарушениях не только со стороны Нэстасе, но и Чебана. 25 июня Высшая судебная палата отклонила жалобу Нэстасе, поставив точку в этом деле.

Решение ВСП осудил глава представительства Европейского союза в Молдавии Петер Михалко, назвавший его недемократичным и идущим вразрез с принципом верховенства права.