Лидера проевропейской партии избрали мэром Кишинева

На выборах мэра Кишинева одержал победу лидер проевропейской партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе, следует из данных ЦИК.

По итогам обработки 98% бюллетеней Нэстасе во втором туре досрочных выборов поддержали 52,16% проголосовавших, Ивана Чебана (Партия социалистов Республики Молдова) – 47,94%.

Чебан поздравил Нэстасе, признав поражение. Он пожелал новому мэру «выполнить все данные обещания». Кроме того, Чебан выразил сожаление тем, что «в избирательной кампании превалировала геополитика», передает ТАСС.

Нэстасе обратился к русскоязычным жителям Кишинева: «Хочу заверить вас, что буду мэром всех горожан, всех пригородных городов и сел. Я никогда не делил людей по национальностям, по религии, по языку, я всегда старался объединить усилия нашего общества», – передает РИА «Новости».

Явка составила 39,12%, проголосовал 248 тыс. 671 человек.

Напомним, в 2018 году в стране пройдут парламентские выборы.