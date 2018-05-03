Президент Молдавии обвинил ЕС во вмешательстве в предстоящие выборы

Президент Молдавии Игорь Додон обвинил Евросоюз в попытке повлиять на итоги предстоящих в 2018 году парламентских выборов в республике.

«Происходит то, о чем я говорил много раз, европейцы готовят новый АЕИ (Альянс за европейскую интеграцию, – прим. ВЗГЛЯД) в Молдавии. Хотят вновь взять власть в нашей стране, создав правоцентристское большинство, как это делалось ими раньше», – написал Додон в Facebook.

Также глава Молдавии отметил, что «это серьезное нарушение суверенитета страны».

«У них (сторонников евроинтеграции, – прим. ВЗГЛЯД) ничего не получится, никакие переговоры не помогут, потому что после осенних выборов они окажутся в оппозиции. Время евроунионистов (сторонников объединения с ЕС) проходит после почти десятилетнего некомпетентного и разрушительного правления», – отмеил Игорь Додон.

Кроме этого, он заявил, что премьер-министру Молдавии Павлу Филипу стоило бы подумать об уходе в отставку после его слов о том, что он готов «сдать» власть в стране «иностранной силе».

«Проевропейцы обвиняют нас в дружеских отношениях с Россией, а сами приглашают европейских комиссаров, чтобы они после выборов создали правительство. Было бы хорошо господину Филипу рассмотреть сейчас возможность почетной отставки, после того, как он заявил, что готов сдать власть иностранной силе», – отметил Игорь Додон, комментируя интервью Павла Филипа изданию «Трибуна», в котором молдвский премьер пригласил европейских экспертов, чтобы защитить информационное пространство.

Филип выступил за объединение всех сторонников евроинтеграции объединиться против Додона и призвал не допустить изменения внешнеполитического курса страны.

Ранее стало известно, что Молдавия подтвердила по итогам переговоров в Брюсселе свою заинтересованность в начале стратегического диалога по вопросам безопасности с ЕС. До этого премьер Молдавии Павел Филип заявил, что Кишинев рассчитывает на активное участие ЕС в приднестровском урегулировании.