Президент Молдавии обвинил ЕС во вмешательстве в предстоящие выборы

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3 мая, четверг  |  Последнее обновление — 16:00  |  vz.ru
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Крым совершил рывок вперед

Теперь Крым и Севастополь можно уверенно относить к субъектам РФ со средним уровнем развитияФото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press
Воссоединение с Россией подняло уровень жизни крымчан, и с этим невозможно спорить. Более того, теперь это не отсталый, а во многом среднестатистический российский регион, причем с хорошими перспективами. Многие оставшиеся проблемы должно решить скорое открытие Керченского моста, но, к сожалению, не все из них: в Крыму еще есть над чем работать. Подробности...
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Протестующие в Армении перешли к «насилию над людьми»

Сторонники оппозиционера Никола Пашиняна парализовали работу транспорта и госучреждений по всей странеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
Сторонники оппозиции в Армении действуют все более жестко. В среду оказались перекрыты автомагистрали, нарушена работа аэропорта, остановлено железнодорожное сообщение. Эксперты отмечают, что, хотя столкновений пока нет, происходящее уже можно назвать насилием над простыми гражданами. И есть признаки того, что ситуация может только усугубиться. Подробности...
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У экипажа Су-30 была причина бороться за самолёт до конца

Фото: twitter.com/MGhorab3
«Вначале летчик пытается спасти самолет; если самолет спасти не удается, его нужно отвести от населенных пунктов, а уже затем катапультироваться. Таким образом, о себе летчик думает в последнюю очередь», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший командующий 4-й воздушной армией ВВС и ПРО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, комментируя крушение российского истребителя Су-30СМ возле аэродрома Хмеймим. Подробности...
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С украинской преступностью случилось чудо

Либо на Украине случилось чудо, либо в прокуратуре занимаются махинациями со статистикойФото: Шарифулин Валерий/ТАСС
Власти Украины рапортуют о резком снижении уровня преступности, который стабильно рос три года подряд. Согласно некоторым версиям, криминала в стране теперь даже меньше, чем в довоенный период. Мотив правительства «нарисовать» себе успехов перед выборами нельзя исключить полностью. Однако у «украинского чуда» есть и другое объяснение. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Российский либерализм в роли людоеда

Андрей Бабицкий, журналист
С нашими либеральными соотечественниками мы сосуществовали в одном пространстве, считая, что их взгляды – это такое даже отчасти милое и безвредное недоразумение. 2 мая стало ясно, что нет, это все не чистое теоретизирование. Подробности...
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«Черный блок» устроил в Париже горячий Первомай

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Очень может быть, что, согласно новопровозглашенному лозунгу, европейская жизнь скоро будет интересно «раскрашена» в определенные цвета только что запатентованных борцунов за очередную мировую справедливость. Подробности...
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Три главных вопроса о будущем Армении

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Если абстрагироваться от осознания того, что в Армении все летит в тартарары и добром это не кончится в любом случае, то можно было бы спокойно понаблюдать за возникновением достаточно любопытной коллизии. Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Президент Молдавии обвинил ЕС во вмешательстве в предстоящие выборы

          3 мая 2018, 15:46

          Текст: Антон Касс

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          Президент Молдавии Игорь Додон обвинил Евросоюз в попытке повлиять на итоги предстоящих в 2018 году парламентских выборов в республике.

          «Происходит то, о чем я говорил много раз, европейцы готовят новый АЕИ (Альянс за европейскую интеграцию, – прим. ВЗГЛЯД) в Молдавии. Хотят вновь взять власть в нашей стране, создав правоцентристское большинство, как это делалось ими раньше», – написал Додон в Facebook.

          Также глава Молдавии отметил, что «это серьезное нарушение суверенитета страны».

          «У них (сторонников евроинтеграции, – прим. ВЗГЛЯД) ничего не получится, никакие переговоры не помогут, потому что после осенних выборов они окажутся в оппозиции. Время евроунионистов (сторонников объединения с ЕС) проходит после почти десятилетнего некомпетентного и разрушительного правления», – отмеил Игорь Додон.

          Кроме этого, он заявил, что премьер-министру Молдавии Павлу Филипу стоило бы подумать об уходе в отставку после его слов о том, что он готов «сдать» власть в стране «иностранной силе».

          «Проевропейцы обвиняют нас в дружеских отношениях с Россией, а сами приглашают европейских комиссаров, чтобы они после выборов создали правительство. Было бы хорошо господину Филипу рассмотреть сейчас возможность почетной отставки, после того, как он заявил, что готов сдать власть иностранной силе», – отметил Игорь Додон, комментируя интервью Павла Филипа изданию «Трибуна», в котором молдвский премьер пригласил европейских экспертов, чтобы защитить информационное пространство.

          Филип выступил за объединение всех сторонников евроинтеграции объединиться против Додона и призвал не допустить изменения внешнеполитического курса страны.

          Ранее стало известно, что Молдавия подтвердила по итогам переговоров в Брюсселе свою заинтересованность в начале стратегического диалога по вопросам безопасности с ЕС. До этого премьер Молдавии Павел Филип заявил, что Кишинев рассчитывает на активное участие ЕС в приднестровском урегулировании.


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