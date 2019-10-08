Радикальная оппозиция Грузии выступила против возобновления авиасообщения с Россией

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» выступила против планов возобновления прямого авиасообщения с Россией, прерванного из-за июньских антироссийских акций в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламентской фракции «Единого национального движения» Роман Гоциридзе заявил, что «ни возобновление авиасообщения, ни продажа в Россию вина, минеральных вод и зелени не стоят того, чтобы ущемлялись национальные интересы Грузии».

«Россия обещает нынешним властям Грузии поддержку перед парламентскими выборами-2020, Россия шантажирует», – сказал он.

По словам Гоциридзе, «Россия указывает правительству Грузии, какой курс проводить – ущемлять оппозицию и даже не упоминать про «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии».

Он заявил, что правящая «Грузинская мечта» не сможет победить на выборах в будущем году без поддержки России, поэтому и готова на всяческие уступки.

Между тем другие парламентские оппозиционеры из Грузии – представители «Альянса патриотов» находятся в Москве и ведут диалог с российскими коллегами, в том числе в поддержку восстановления прямых авиарейсов.

На прошлой неделе глава МИД Грузии Давид Залкалиани выступил за восстановление авиасообщения с Россией.