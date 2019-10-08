Врачи в Краснодаре провели первую операцию девочке с «маской Бэтмена» из США

Врачи специализированной клиники лазерной фотодинамической терапии Краснодара провели первую операцию по удалению родимого пятна на все лицо девочке из США. Еще предстоит провести около шести – восьми операций.

«Все прошло в штатном режиме. Никаких осложнений, никаких непредвиденных ситуаций. Операция длилась час. Все было по плану. Под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Сейчас на ней стерильная повязка. Она дома. Каждый день мы ее наблюдаем», – сказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в первую очередь обработали лобную часть до бровей. После этого врачи определят, сколько времени занимает регенерация тканей и смогут «уже более точно скорректировать время лечения Луны».

«Девочка кушает, пьет. Никаких отеков у нее не было, температуры. Ничего нет, чтобы могло вызывать какие-то опасения», – добавил Алексуткин.

Мама девочки опубликовала в Instagram фото и видео Луны после операции.

Ранее сообщалось, что краснодарские врачи увидели в интернете публикацию о девочке из США, родившейся с огромным родимым пятном на лице. А, узнав об отказе в операции в США, они связались с семьей и предложили ей помощь.