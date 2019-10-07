В Перми начальник службы спасения избил уставшего подчиненного стулом

Начальник Пермской городской службы спасения избил подчиненного стулом за то, что он задремал на рабочем месте. Пострадавший может остаться инвалидом.

50-летний пострадавший спасатель Валерий сообщил, что в ту смену были отработаны несколько вызовов, из-за чего он сильно устал и задремал в дежурке. Тогда его увидел один из руководителей службы, который потребовал «стоять по струнке», когда он входит, пишет Ura.ru.

Валерий грубо ответил руководителю. Тот пообещал сделать все для увольнения Валерия, после чего ударил его стулом.

Удар пришелся по глазу спасателя. В больнице ему сделали операцию, на глаз наложили четыре шва. В ближайшие три месяца он будет проходить реабилитацию, но может остаться инвалидом.

По этому факту сотрудники полиции проводят проверку. В Пермской городской службе спасения отказались комментировать инцидент.