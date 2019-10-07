Минобороны решило одним платежом погашать ипотеку погибших военных

В случае гибели или смерти военнослужащих Минобороны будет досрочно погашать их ипотечные кредиты одним платежом. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний в октябре.

Авторами документа вступили члены Совета Федерации, среди которых Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутаты Госдумы во главе с Андреем Красовым («Единая Россия»). Они отметили, что для реализации будущего закона средства планируется выделять из федерального бюджета – из тех денег, которые закладываются на обеспечение накопительно-ипотечной системы военнослужащих, пишет «Парламентская газета».

«Плановые лимиты бюджетных ассигнований на указанные цели предусмотрены в предварительном распределении на 2020-2022 годы и составляет 3,8 млрд рублей; 4,0 млрд рублей, 3,9 млрд рублей соответственно. Таким образом средства для выплаты накоплений для жилищного обеспечения членам семей погибших военнослужащих уже предусмотрены в федеральном бюджете при формировании потребности в ассигнованиях на указанные цели с учетом расчетного увеличения численности получателей», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Парламентарии уверены, что их инициатива повысит эффективность расходования бюджетных средств, поможет оперативно решать вопрос с обеспечением жильем членов семьи военнослужащего и погасить долги по ипотеке вне зависимости от того, на каком этапе находится оформление прав наследства и переоформление на наследников договора займа.

Им переходят как имущественные права, так и обязанности – в том числе по ипотеке. Они погашают задолженность солидарно в пределах переданного наследства. Чтобы переоформить договор по ипотеке на наследников, необходимо получить согласие каждого из них. Если кто-то из наследников отказывается, то другие не могут переоформить документы, а уполномоченные органы не могут продолжить погашение ипотеки. «Законопроект решает данную проблему», – говорится в пояснительной записке.

В настоящее время по закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» Минобороны выплачивает ипотеку семьям погибших военных до даты полного исполнения обязательств по кредиту.

Объем выплат при этом превышает в два-три раза сумму начальной задолженности, говорится в пояснительной записке. В прошлом году для погашения задолженности по 103-м таким кредитам было направлено 26,8 млн рублей, из них на погашение основного долга ушло всего 9,4 млн рублей.

Средний срок погашения указанных ипотечных кредитов составляет от девяти до 11 лет. Жилое помещение остается в залоге у кредитора до полного погашения кредитных обязательств, что влечет ограничения в пользовании и распоряжении имуществом для членов семьи погибшего военнослужащего.

Как сообщал министр обороны Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне в марте, Министерство обороны России за шесть лет обеспечило жильем почти четверть миллиона военнослужащих.

«Нами полностью выполнены планы по обеспечению военнослужащих постоянным жильем. За шесть лет право на жилищное обеспечение реализовали 126,4 тыс. человек, из них 95,8 тысяч получили квартиры, а 30,6 тыс. – жилищные субсидии», – приводит его слова «Интерфакс».

«С 2013 года жильем обеспечено 97 тыс. военнослужащих – участников накопительно-ипотечной системы», – добавил министр.

По его словам, в 2012 году, задолженность подрядчиков перед Минобороны составляло 547,7 млрд рублей.

«В очереди на жилье находилось порядка 100 тыс. военнослужащих. При этом 26 тыс. квартир были не востребованы из-за неудачного места их расположения», – отметил министр.