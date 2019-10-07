Дело о похищении Саакашвили завели на Украине

Прокуратура Украины завела дело по заявлению Михаила Саакашвили о его похищении и незаконном перемещении в Польшу 18 февраля 2018 года, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В главную военную прокуратуру поступило заявление от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о похищении и насильственных действиях в отношении Саакашвилли и незаконного его перемещения через государственную границу Украины в Польшу 18 февраля 2018. Согласно указанному заявлению, открыто уголовное производство», – передает РИА «Новости» сообщение прокуратуры Украины.

Напомним, 2 октября экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко отдавал приказ о его похищении.

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