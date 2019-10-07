Названы города России с самым высоким уровнем зарплат

Уровень зарплаты в российских городах значительно отличается, больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего могут себе позволить работники южных городов, следует из данных исследования РИА «Новости».

Как показало исследование, соотношение зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных городах изменяется в диапазоне от 1,4 до 3,8, передает РИА «Новости».

В 2019 году самая высокая зарплата с поправкой на цены была зафиксирована в Москве: на среднюю зарплату здесь можно купить 3,83 набора товаров и услуг. Близкий результат у Южно-Сахалинска, где соотношение составляет 3,81. Места с третьего по пятое по реальным зарплатам занимают три города в Югре и Ямало-Ненецком округе: Салехард (3,35 фиксированного набора на зарплату), Сургут (3,24) и Ханты-Мансийск (3,20).

Самое низкое соотношение зарплат и фиксированного набора (1,36) в городе Шахты (Ростовская область). Также достаточно низкая покупательная способность средних зарплат в Черкесске (1,49) и Элисте (1,52). Еще у шести городов этот показатель находится на уровне менее 1,6.

Из этих девяти городов, замыкающих рейтинг, пять – столицы северокавказских республик.

Из городов-миллионников самый «зажиточный», не считая Москву – Санкт-Петербург. Соотношение средней зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора там составляет 2,89, что соответствует седьмому месту в рейтинге. Таким образом, реальные зарплаты в северной столице в 1,3 раза меньше, чем в Москве.

Среди 15 российских миллионников в 13 реальные зарплаты выше среднероссийских: в Красноярске на среднюю зарплату можно купить 2,50 потребительских набора, в Уфе – 2,31, в Екатеринбурге – 2,28 и в Казани – 2,27.

Среди отстающих крупнейших городов – Воронеж (1,96) и Волгоград (1,91).

При этом не все города-миллионники достигают высоких мест за счет высоких зарплат. К таким городам относятся Омск и Челябинск. В первом городе соотношение зарплат и цен находится на уровне 2,17, это 35-е место в рейтинге. Уровень зарплат в Челябинске 49-й, а по соотношению зарплат и фиксированного набора город находится на 29-м месте, так как цены тут лишь немного выше омских (девятый город по дешевизне товаров и услуг).

Город с самой низкой стоимостью фиксированного набора товаров и услуг – Саранск.

Эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России и подготовили их рейтинг по уровню зарплат.

Зарплаты (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе муниципальной статистики Росстата за первые шесть месяцев 2019 года по крупным и средним предприятиям.

Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, живущего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 112 товаров и услуг.

Средние цены по городам взяты из базы ЕМИСС. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).

В рейтинг попали города, в которых на начало года проживали около 65 млн человек.

Напомним, в сентябре были названы регионы с самой благоприятной ситуацией на рынке труда.