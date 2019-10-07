Российские дипломаты в США решили проводить Юмашеву на самолет

Генконсульство России в Нью-Йорке проследит за тем, чтобы депутат Госдумы Инга Юмашева могла спокойно покинуть США, сообщил российский посол Анатолий Антонов.

Сотрудников генконсульства попросили проводить Юмашеву «при пересадке с внутреннего рейса Сан-Франциско – Нью-Йорк на международный рейс Нью-Йорк – Москва».

Антонов выразил надежду на то, что «все пройдет благополучно», передает РИА «Новости».