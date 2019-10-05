Ереван заявил о гибели военного на границе с Азербайджаном

Один армянский военный погиб, еще трое получили ранения за последние дни в результате инцидентов на армяно-азербайджанской границе, заявила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«МИД Армении глубоко обеспокоен напряжением ситуации в северной части армяно-азербайджанской границы и осуждает шаги, направленные на преднамеренное обострение обстановки. В результате последних инцидентов погиб один военнослужащий ВС Армении, еще трое получили ранения», – заявила Нагдалян в ответ на запрос местного агентства Aysor.am.

Она добавила, что МИД Армении находится в постоянной координации с минобороны страны.

«Приняты все возможные меры для снижения напряженности. Ссылаясь на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 20 июня, армянская сторона утверждает, что азербайджанская сторона должна воздерживаться от любых провокационных действий, в том числе от военно-инженерных работ вдоль армяно-азербайджанской международной границы и от участия в них предполагаемых гражданских лиц», – отметила Нагдалян, передает РИА «Новости».

По ее словам, МИД Армении придает приоритетное значение эффективным шагам по снижению дальнейшей напряженности ситуации и укреплению режима прекращению огня, что является важной частью мирного урегулирования.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики. Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.