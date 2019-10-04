Участниками драки в колонии Соликамска оказались сотни заключенных

В массовой драке с изнасилованием заключенного в исправительной колонии №9 в Соликамске, произошедшей 22 сентября принимали участие от 60 до 200 осужденных, рассказали очевидцы. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Пермского края Георгий Ситников.

Он заявил, что в ОНК считают, что администрация исправительного учреждения не предприняла никаких действий, чтобы не допустить насилие, хотя конфликты между заключенными случались еще летом. Правозащитники провели в ИК проверку и опросили 14 заключенных так, что их не могли слышать сотрудники ФСИН. По словам заключенных, драка произошла в связи со случаями самоуправства и сексуального насилия одних осужденных над другими.

Ситников уточнил, что конфликт произошел в связи «процветающей криминальной субкультурой» в колонии.

«Опрошенные сообщили, что практиковалось воздействие на осужденных через помещение их к лицам с пониженным социальным статусом, а также возможная передача полномочий отдельным осужденным. Именно нарушение криминальных традиций и правил и стало причиной конфликта – самоуправство одного из осужденных по определению социального статуса осужденных вызвало недовольство лиц «отрицательной направленности», которые и решили физически наказать отступника. Но вместо него под горячую руку попались обычные осужденные, которые были ни в чём не виноваты», – рассказал Ситников «Интерфаксу»

В ходе проверки было установлено, что участники массовой драки использовали табуретки, штакетник и другие предметы. Ушибы и сотрясение мозга получили от 20 до 30 осужденных, трое заключенных были госпитализированы из-за травм легких и почек. По словам опрошенных, некоторые участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения.

В ОНК считают, что сотрудники ФСИН были осведомлены о конфликтах, а также не приняли мер по соблюдению запрета на алкоголь.

«Если что-то и предпринималось, то крайне недостаточно, потому что не была обеспечена, на наш взгляд, личная безопасность заключенных. Допускалось свободное перемещение между отрядами, без разрешения администрации», – добавил правозащитник.

По итогам проверки в прокуратуру и региональное управление ФСИН будет направлено заключение с рекомендациями о принятии необходимых мер.

Напомним, в сентябре Прокурорская проверка подтвердила факт насилия над заключенным в исправительной колонии № 9 города Соликамска. Позже СК России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту халатности, допущенной должностными лицами колонии.