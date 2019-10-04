В Италии задержали второго подозреваемого по делу Коршунова

Второго подозреваемого по делу топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова задержали в Италии, сообщил минюст США.

Задержанным оказался гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, власти США обвиняют его и Коршунова в промышленном шпионаже в отношении американской компании GE Aviation, передает РИА «Новости».

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Коршунов, задержанный в Италии, курировал в Ростехе разработку двигателя ПД-14 для самолета. Он подозревается Вашингтоном в шпионаже на итальянском заводе американского концерна.

В США ему также грозит до 10 лет лишения свободы.

Власти Италии сообщили, что экстрадиция Коршунова в США пройдет в сжатые сроки.

В МИД России назвали обвинения в адрес Коршунова безосновательными.