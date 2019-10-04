Путин рассказал, чего хочет добиться от чиновников

Президент России Владимир Путин признался, что его мечта – это совместное решение чиновниками и гражданами важных для россиян задач.

«Очень важно, и чего я хотел бы добиться от людей, работающих в муниципалитетах, в регионах РФ, чтобы задачи, решаемые этими административными структурами в интересах людей, решались вместе с людьми», – сказал Путин на заседании наблюдательного совета организации «Россия – страна возможностей», передает ТАСС.

Также на заседании министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева рассказала президенту о проекте по украшению домов в Одинцово с помощью художников из России и других стран. Она отметила, что жители микрорайона были весьма заинтересованы проектом, а после в микрорайон стали приезжать иностранные туристы.

«Вы сказали то, о чем я мечтаю: чтобы люди были вовлечены в решение тех вопросов, которые для них жизненно важны. И тогда результат будет гораздо лучше того, что мы имеем на сегодняшний день», – добавил президент.