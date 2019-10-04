Шубенков рассказал о полученной на ЧМ бракованной колбе для допинг-пробы

Российскому легкоатлету Сергею Шубенкову после финала чемпионата мира в беге на 110 м с барьерами, в котором он завоевал «серебро», во время сдачи допинг-пробы попался бракованный контейнер.

Все призеры соревнований после забега проходят обязательную процедуру допинг-тестирования.

«Сдал без проблем, но получилось долго. Впервые столкнулся с ситуацией, когда у меня оказалась бракованная колба: я ее открыл, а кусок пробки просто вывалился. Ничего страшного, но лишние 20 минут пришлось провозиться: вызывали делегата, все еще раз проверяли. Но ничего, это часть жизни», – передает ТАСС слова Шубенкова.

Напомним, в январе свыше 40 российских спортсменов были допущены к участию под нейтральным флагом в международных соревнованиях, в частности, в список вошли прыгунья в высоту Мария Ласицкене и барьерист Сергей Шубенков.