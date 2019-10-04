Россияне рассказали, чем их раздражают коллеги

Опрос сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру» показал, какие факторы больше всего раздражают россиян в их коллегах по работе.

Выяснилось, что каждого второго россиянина раздражает в коллегах лицемерие и обман (49%). Также 42% респондентов признались, что не любят распространение сплетен в коллективе, передает RT.

При этом 40% респондентов сказали, что их раздражает хвастовство, конфликтность и невоспитанность коллег.

Более трети опрошенных выводит из себя безответственность и непрофессионализм. Еще 29% раздражает нездоровое любопытство со стороны коллег, несдержанность (26%), лень (18%) и непунктуальность (16%).

Меньше всего сотрудники обращают внимание на внешний вид своих коллег, прием пищи на рабочем месте и отстраненность.

В опросе приняли участие 3,5 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

Ранее россияне назвали зарплату, способную сделать их счастливыми, а также перечислили хитрости для ухода с работы пораньше.