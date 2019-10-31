Рогозин объяснил, почему ему можно не иметь профильного образования

Роскосмос может возглавлять человек без профильного образования, но для остальных сотрудников оно обязательно, заявил глава госкорпорации, выпускник журфака МГУ им. М.В. Ломоносова Дмитрий Рогозин.

«Единственный, кто может быть без профильного образования в ракетно-космической отрасли, – это генеральный директор Роскосмоса», – передает РИА «Новости» слова Рогозина на заседании Российской академии космонавтики им. Циолковского.

Он добавил, что должность гендиректора политическая, а не техническая, но все остальные сотрудники должны иметь профильное образование.

Напомним, ранее в четверг Рогозин заявил, что Роскосмос сформирует новую госпрограмму на 2021-2030 годы.

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