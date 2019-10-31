Рубль подешевел к доллару и евро

Взгляд
31 октября, четверг  |  Последнее обновление — 10:52  |  vz.ru
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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Как наказывать за оскорбление русского языка и культуры

Преподаватель ВШЭ не критиковал, а оскорблял русский язык – и это большая разницаФото: Любовь Кабалинова/hse.ru
В публичную плоскость вылился очередной акт презрения к одному из аспектов русской жизни. На этот раз оскорблениями в адрес русского языка отметился один из весьма образованных людей страны, профессор ВШЭ Гасан Гусейнов. Чем именно замечательно его высказывание, почему за это надо наказывать и каким образом? Подробности...
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Израильская дипломатия показала, на что готова ради денег

Дипломаты Израиля ушли на забастовкуФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Сотрудники посольств Израиля объявили по всему миру забастовку. Причина в решении минфина, обязавшего дипломатов отчитываться о растратах и вернуть в казну тысячи долларов. Последствия забастовки отразятся и на российско-израильских отношениях. В частности, она может оказать влияние на возможный обмен российского «хакера» Алексея Буркова на израильскую «контрабандистку наркотиков» Нааму Иссахар.  Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Возбуждение ненависти как маркетинговый ход

Сергей Мардан, публицист
Очевидно, что профессор Гусейнов подчеркивает свою отдельность от окружающего его мира. Этот мир продолжает говорить «на Украине», называет Россию «своей страной», а не «этой» и ее же полагает своей родиной, что исторической, что по месту проживания. Подробности...
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СССР развалили секс и комсомол

Владимир Можегов, публицист
Мы застали самый стык эпох, время плавного, но все более интенсивного перетекания эпохи модерна с его святой троицей «Ленин, Партия, Комсомол» в эпоху постмодерна с его не менее славной и еще более безумной троицей: «секс, наркотики, рок-н-ролл». Подробности...
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На референдум выносят массовую эвтаназию души

Дмитрий Юрьев, политолог
Нам предлагают на референдуме проголосовать за эвтаназию. Чтобы замазать в крови всех – само участие в таком акте есть нарушение заповеди «не убий». Подробности...
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    США спекулируют на геноциде армян. За Кардашьян или против Эрдогана?

    Евгений Примаков – человек, повернувший историю России

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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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      Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку

      Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтах
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        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

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          Должен ли уметь гражданин России разбирать и собирать автомат Калашникова?
          • Да

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          Должны ли в России неизлечимо больные люди иметь право на эвтаназию?
          • Да

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          Вы уверены в надежности «ядерного щита» России?
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            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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              31 октября 2019, 10:12

              Текст: Алина Назарова

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              Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1 копейку – до 63,85 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек, составив 71,24 рубля.

              Стоимость нефти утром выросла до 60,42 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости»

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