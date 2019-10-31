Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1 копейку – до 63,85 рубля, курс евро поднялся на 5 копеек, составив 71,24 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 60,42 доллара за баррель сорта Brent, передает РИА «Новости».

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