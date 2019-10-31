Стало известно об отставке директора по России в Совбезе США

В отставку уходит старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Тим Моррисон, сообщают источники.

Его место займет нынешний зампомощника госсекретаря по Ираку и Ирану Эндрю Пик, передает ТАСС со ссылкой на NPR.

Об отставке стало известно на фоне вызова Моррисона в Конгресс США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента главы американского государства Дональда Трампа.

Моррисон занял должность директора по России СНБ летом, сменив Фиону Хилл. NPR называет его человеком Джона Болтона, бывшего советника президента США.

NPR сообщает, что именно Моррисон рассказал юристам СНБ о просьбах Трампа провести расследование в отношении Хантера Байдена, передает РИА «Новости».

Напомним в Конгресс вызвали и самого Болтона, но он отказался явиться на слушания.