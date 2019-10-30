США попросили Роскосмос заменить японского астронавта американским

В составе ближайшего экипажа на Международную космическую станцию (МКС) вместо японца Хосидэ Акихико отправится американский астронавт.

По данным информированного источника, американская сторона обратилась к госкорпорации «Роскосмос» с просьбой заменить члена экипажа МКС-63/64 на американца в рамках своей квоты. Запрос был удовлетворен, сообщает «Интерфакс».

Ранее США попросили «Роскосмос» перенести запуск корабля «Прогресс МС-13» к МКС.

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