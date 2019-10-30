При пожаре в Ленобласти погибли трое детей

В числе пятерых погибших при пожаре в частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве «Полиграфмаш» оказались три маленьких ребенка.

«Погибли трое детей. По предварительным данным, всем им было до пяти лет», – сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.

По данным областного ГУ МЧС, на месте пожара закончен разбор завалов, сейчас проводится дознание. Данные о возможных причинах пожара не разглашаются. Ранее сообщалось, что пожар унес жизни членов одной семьи.

Ранее при пожаре в жилом доме под Ярославлем погибли пятеро детей.