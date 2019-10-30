Эрдоган ответил на признание в США геноцида армян

Парламент Турции даст ответ на принятие Палатой представителей Конгресса США резолюции о признании геноцида армян в Османской империи, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Резолюция (о признании геноцида армян) бесполезна. Турция ее не признает», – заявил Эрдоган, передает ТАСС.

Во вторник палата представителей США проголосовала за резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. После этого посла США вызвали в МИД Турции.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала об этом решении, на которое США не решались долгие годы.