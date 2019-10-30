В очереди за новой мини-колонкой «Яндекс» выстроились больше 1 тыс. человек

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30 октября, среда  |  Последнее обновление — 10:57  |  vz.ru
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Туристы с Украины повысят доходы Крыма

Украинцы снова начали ездить отдыхать в КрымФото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»
Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины. Подробности...
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Константин Косачев: Альтернативы «развороту над Атлантикой» не было

«Примаков жертвовал личными интересами ради того, чтобы быть нужным стране», – вспоминает КосачевФото: Viktor Korotayev/Reuters
«Евгений Максимович пропускал все через себя. Но я никогда не испытывал ни малейших сомнений, что любое давление на него не имело никаких последствий. У него был, что называется, внутренний стержень», – поделился воспоминаниями с газетой ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, долгие годы работавший с Евгением Примаковым.  Подробности...
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Музей ГУЛАГа во второй раз созывает в Москве акцию «Колокол памяти»

На акцию «Колокол памяти» в Москве соберутся полпреды большинства российских регионовФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Я видел лагерные кладбища. Это просто палочки, торчащие из земли. На них висят консервные банки, на дне которых выбит даже не номер заключенного, а только ряд и место», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор музея ГУЛАГа Роман Романов. В среду он организует в Москве акцию «Колокол памяти», цель которой – не дать кануть в Лету миллионам жертв политических репрессий советского отрезка нашей истории. Подробности...
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США отомстили Турции за Сирию и С-400

Немцы при проведении геноцида использовали газовые камеры, а турки обошлись этим простым наборомФото: David Mdzinarishvili/Reuters
Дональд Трамп пообещал, что Турция дорого заплатит за покупку у России С-400 и самоуправство в Сирии − и вот теперь в Вашингтоне приступили к наказанию непокорных. Конгресс одобрил введение санкций, затрагивающих не только министра обороны Турции, но и президента Эрдогана. В тот же день было принято решение, на которое США не решались долгие годы − о признании геноцида армян. Что все это значит? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Кажется, я нашел новый символ России

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Оренбург – самый странный город страны. Все, что я о нем прочитал в самолете по пути, противоречит здравому смыслу. Но этот город и есть символ Родины. Непонятный, непредсказуемый, нерациональный – и поэтому прекрасный. Подробности...
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Японский минимализм Suzuki Vitara

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Этот автомобиль для истинных поклонников марки Suzuki. Хваленая японская надежность и приверженность бренду увеличивает количество продаваемых Vitara, но качественного скачка не наблюдается. Подробности...

Кто и зачем нападает на евреев в Германии

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Всемирный еврейский конгресс выкатил результаты опроса, по которому сорок с чем-то процентов немцев являются антисемитами. Вообще-то результат шокирующий. Только немцы тут особо ни при чем. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
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      Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову

      В Москве открылся памятник одному из самых знаковых отечественных политиков современности – Евгению Примакову. Разведчику, дипломату, премьеру, чьи приверженность высоким принципам и смелая по тем временам мечта видеть Россию среди мировых лидеров уже стали частью истории
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      Названа победительница конкурса «Мисс Земля – 2019»

      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              В очереди за новой мини-колонкой «Яндекс» выстроились больше 1 тыс. человек

                 30 октября 2019, 10:41
              Фото: соц сети
              Текст: Наталья Ануфриева

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              Очередь из более чем 1 тыс. человек собралась у фирменного магазина «Яндекса», где в среду поступила в продажу миниатюрная версия «умной» колонки – «Яндекс.Станция». Колонку также можно обменять на старую аудиотехнику.

              Представитель пресс-службы «Яндекса» сообщил, что в очереди уже больше 1 тыс. человек, причем первые люди начали стоять еще с 22.30 мск вечера вторника, передает РИА «Новости».

              В «Яндексе» планируют раздать в среду около 1 тыс. устройств взамен старых. Отмечается, что при обмене на старые устройства будет выдаваться одна мини-колонка в руки. Что касается продажи колонок, лимита не установлено.

              Приобрести мини-станцию 30 октября можно только в фирменном магазине «Яндекса», в четверг продажи начнутся на маркетплейсе «Беру» и сети «Связной». Стоимость новинки – 3 тыс. 990 рублей.

              9 октября «Яндекс» представил «Яндекс.Станцию Мини», которая по размерам и весу значительно меньше предыдущей версии. В ней также установлен голосовой помощник «Алиса».

              Колонка работает через Bluetooth. Ее можно подключить к собственной аудиосистеме в квартире через специальный разъем. В отличие от предыдущей колонки, «Яндекс.Станция Мини» «понимает» жесты, которыми можно управлять колонкой.

              Напомним, в сентябре пользователи сервисов объявлений после презентации нового iPhone начали предлагать места в очереди за смартфоном по цене до 500 тыс. рублей.


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