В очереди за новой мини-колонкой «Яндекс» выстроились больше 1 тыс. человек

Очередь из более чем 1 тыс. человек собралась у фирменного магазина «Яндекса», где в среду поступила в продажу миниатюрная версия «умной» колонки – «Яндекс.Станция». Колонку также можно обменять на старую аудиотехнику.

Представитель пресс-службы «Яндекса» сообщил, что в очереди уже больше 1 тыс. человек, причем первые люди начали стоять еще с 22.30 мск вечера вторника, передает РИА «Новости».

В «Яндексе» планируют раздать в среду около 1 тыс. устройств взамен старых. Отмечается, что при обмене на старые устройства будет выдаваться одна мини-колонка в руки. Что касается продажи колонок, лимита не установлено.

Приобрести мини-станцию 30 октября можно только в фирменном магазине «Яндекса», в четверг продажи начнутся на маркетплейсе «Беру» и сети «Связной». Стоимость новинки – 3 тыс. 990 рублей.

9 октября «Яндекс» представил «Яндекс.Станцию Мини», которая по размерам и весу значительно меньше предыдущей версии. В ней также установлен голосовой помощник «Алиса».

Колонка работает через Bluetooth. Ее можно подключить к собственной аудиосистеме в квартире через специальный разъем. В отличие от предыдущей колонки, «Яндекс.Станция Мини» «понимает» жесты, которыми можно управлять колонкой.

Напомним, в сентябре пользователи сервисов объявлений после презентации нового iPhone начали предлагать места в очереди за смартфоном по цене до 500 тыс. рублей.