Места в очереди за iPhone начали продавать дороже самих смартфонов

Пользователи сервисов объявлений после презентации iPhone начали предлагать места в очереди по цене до 500 тыс. рублей, сообщили пресс-службы Avito и «Юлы».

Предложения о продаже места в очереди за новинками от Apple появились на сервисах бесплатных объявлений, при этом они продаются дороже, чем заявленная стоимость смартфонов, сообщили в компаниях, передает РИА «Новости».

«Пользователи Avito предлагают услугу по занятию места в очереди за новым смартфоном в день продаж. Первые подобные предложения появились на Avito еще 9 сентября. 11 сентября на Avito опубликовано 75 объявлений о продаже места в очереди за iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max», – сообщили в сервисе.

Авторы объявлений заявляют, что готовы вставать в очередь с 11 сентября, чтобы выкупить смартфон, при этом стоимость этой услуги достигает 400 тыс. рублей.

В другом объявлении трое человек готовы отстоять очередь за три дня до официальных продаж за 200 тыс. рублей. Еще один пользователь готов за эту же услугу взять 150 тыс. рублей.

«В начале дня минимальная цена составляла 80 тысяч рублей, но сейчас появились и более «бюджетные предложения». Максимальная цена за место сейчас составляет 500 тысяч рублей – автор готов вставать за неделю до начала продаж», – сообщили в «Юле».

Напомним, во вторник Apple представила iPhone 11, продажи в России стартуют 20 сентября.