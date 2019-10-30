Экс-депутата избили после критики в адрес иркутского губернатора

Бывшего депутата думы города Усолье-Сибирское в Иркутской области Сергея Угляницу жестоко избили после критики в адрес губернатора Сергея Левченко.

По словам Угляницы, двое мужчин в масках несколько раз ударили его металлической трубой по голове, а затем били по лицу, сообщает местное издание «Усольесити».

«Поставил машину в гараж, подскочили, как я понял, двое человек. Я коврики чистил, сзади чем-то ударили тяжелым, поломали мне глазницу и нос. Я отключился, встал, понять ничего не могу. Они в это время убежали, пытались попинать меня. Как мог защищался», – рассказал Угляница телеканалу РЕН ТВ.

Бывший депутат сумел сам вызвать по телефону помощь. По его словам, угроз в последнее время в его адрес не поступало, однако он предчувствовал, что за ним ведется слежка, и не исключает, что стал жертвой нападения из-за своей политической деятельности.

«До этого автомобиль у меня поджигали. Жестко подходит. А тут просто решили искалечить. Глаз затек. Едем в Иркутск, чтобы зрение не потерять», – добавил Угляница.

Как отмечает «Ридус», накануне нападения Угляница опубликовал на сайте местного издания статью, посвященную росту платы за утилизацию твердых коммунальных отходов, в которой резко раскритиковал губернатора Иркутской области Сергея Левченко и членов фракции КПРФ в областном Заксобрании. По его мнению, деятельность губернатора и депутатов по части ТКО свелась к лоббированию интересов «мусорных баронов» из компании «РТ-НЭО ИРКУТСК», которая стала региональным оператором на юге Иркутской области.