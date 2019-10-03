«Виновница» секс-скандала в Раде высказалась о поведении депутата

Модель Юлия Панкратова заявила, что народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива, замеченный за непотребным поведением в зале Верховной рады Украины, мог позвонить ей, чтобы рассказать о важной новости или о политической обстановке в стране

«Илья, возможно, решил мне позвонить и рассказать о какой-то нашумевшей новости. Может, о формуле Штайнмайера или о политической ситуации в стране... Ведь на данный момент есть проблемы, которые нужно решать, а не обсуждать, кто кому позвонил. Ведь это личное дело каждого. И да, мой номер телефона был в соцсетях в общественном доступе», – сказала модель в «Стране.ua».

Кроме того, в Раде также припомнили нардепу его казус. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов не есть в сессионном зале и не удовлетворять «любые другие физиологические потребности». Присутствующие сразу вспомнили о недавнем интимном скандале.

«Зал Верховной Рады – это не столовая, это не место для курения, так же IQOS – я не вижу в зале табличек IQOS-френдли. Так же я обращаюсь ко всем, что в зале ВР не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности», – приводит слова Разумкова УНИАН.

После фразы о физиологических потребностях по залу прокатилась волна смеха, многие парламентарии повернулись в сторону рабочего места Кивы.

Напомним, ранее выяснилось, что Кива звонил Юлии Панкратовой, которая записана в телефоне депутата как «Юля конкурс красоты Одесса».