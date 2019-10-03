США успокоили Белоруссию в связи с наращиванием контингента в Польше

Увеличение контингента США в Польше носит оборонительный характер, это не представляет для Белоруссии никакой угрозы, заявила временный поверенный в делах США в Минске Дженифер Мур.

«Увеличение американского контингента в Польше носит оборонительный характер и не ставит целью кого-то спровоцировать. Это нужно для того, чтобы заверить наших союзников по НАТО, что мы придерживаемся пятой статьи Североатлантического договора. Более того, расширение военного контингента в Польше не представляет никакой угрозы для Белоруссии, и я надеюсь, что Россия также не расценит это как угрозу», – передает ее слова РИА «Новости».

Она добавила, что США приветствуют готовность Белоруссии к сотрудничеству по теме вооружений и соблюдению Венского договора об обычных вооруженных силах в Европе. Мур выразила надежду на расширение диалога между военными США и Белоруссии благодаря присутствию в посольстве военного атташе, который постоянно проживает в Минске.

«И речь, в том числе, идет о сотрудничестве в вопросах правоохранительной сферы. В этом году управление по борьбе с наркотиками США подписало меморандум о взаимопонимании с пятью белорусскими госорганами, ранее подобный меморандум подписало ФБР. Идет многостороннее сотрудничество в борьбе с терроризмом и с торговлей наркотиками», – уточнила дипломат.

Напомним, в конце 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил «что-то разместить в Белоруссии» в противовес базе США в Польше, однако позже заявил о «ненужности» российской военной базы.

Глава МИД России Сергей Лавров в сентябре заявил, что отказ Минска разместить российскую военную базу «действительно неприятный эпизод».

В конце сентября президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, подтвердив рост численности американских войск на польской территории на 1 тыс. человек (сейчас в Польше 4,5 тыс. военных США).

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