Кот-гимнаст восхитил соцсети

В социальных сетях появился видеоролик, на котором котенок-гимнаст выполняет сложнейшие упражнения на стульях.

Видео опубликовано в Twitter.

Интернет-пользователи восхитились способностями котенка.

«Боже мой! Какой амбициозный способ сжигать калории», – пишет один из комментаторов.

Пользователи Сети подбадривают «парня», советуя ему не останавливаться на достигнутом, и выражают уверенность, что со временем он непременно «одолеет» этот стул.

«Слишком много кофе», – считает один из зрителей.

Ранее в Сети появилось видео с котом из Пенсильвании, который «изобрел» лифт.