Кот изобрел «лифт» и покорил Сеть

Кот из Пенсильвании по кличке Эри решил, что хождение по лестнице слишком обременительно, и изобрел оригинальный способ добраться на первый этаж быстрее.

На опубликованном в Сети видео серый кот приближается к краю лестницы на втором этаже и запрыгивает в синюю корзину для белья, удобно расположенную на верхней ступеньке. Сразу после этого кот в корзине быстро и грациозно съезжает к первой ступени. Достигнув места назначения, усатый покидает свой «транспорт» и продолжает путь, пишет Daily Mail.

Некоторые пользователи Сети назвали Эри, выбравшего такой способ передвижения, очень ленивым. Однако другие отметили, что кот, скорее, умный. «Если бы кот был действительно ленив, он прыгнул бы в корзину у основания лестницы и ждал, что его поднимут наверх», – отметили пользователи.