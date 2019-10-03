В Подмосковье грузовик сбил крокодила

В подмосковном селе Тарасовское грузовой автомобиль переехал крокодила, сообщили в ГУМВД по Московской области.

В региональном главке уточнили, что ДТП произошло на улице Центральная, 52, передает РИА «Новости».

По данным Telegram-канала Mash, «редкий гость в русской фауне резко выбежал на дорогу, и водитель просто не успел затормозить».

«Крокодил погиб. Предположительно, он сбежал из приезжавшего в поселок цирка. Билеты не купили, трюкачи уехали, чешуйчатый остался», – говорится в посте.

Напомним, в апреле мертвого крокодила нашли в лесу под Оренбургом.