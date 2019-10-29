Сирийская оппозиция подготовила свой проект конституции

Оппозиция Сирии подготовила собственный проект конституции, основанный на оценке предыдущих конституций и иностранного опыта, заявил сопредседатель от оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.

«В Сирийской комиссии по переговорам мы рассматриваем весь политический процесс, частью которого была наша конституция. Так что, да, у нас есть различные сценарии. Мы изучили все конституции с 1920 года до 2012 года. У нас есть много замечаний по каждой из них, а также наше видение того, какой мы хотим видеть новую конституцию», – сказал он РИА «Новости».

Оппозиция также провела оценку политических систем в различных странах мира, в том числе, Германии, Франции, России и США. «Мы рассмотрели все примеры, но надо учитывать именно сирийскую ситуацию. Мы должны придумать что-то особенное, что устраивает сирийский народ и нашу страну. ... Но мы не единственная сирийская сторона. Мы должны принимать во внимание мнение других партнеров в сирийском обществе, включая представителей всех религий, всех частей сирийского народа», – добавил он.

По словам Альбахра, проект конституции оппозиции не был представлен спецпосланнику ООН Гейру Педерсену, так как «это межсирийский процесс».

Альбахр также считает, что срок полномочий президента должен согласовываться консенсусом. «Это должно быть частью межсирийского диалога. Мы должны обсудить это и прийти к консенсусу по этому вопросу», – сказал он.

По его словам, обсуждение должно идти и по другим важным вопросам, в том числе о том, какие полномочия будет иметь исполнительная власть, законодательная, судебная.

Альбахр подчеркнул, что оппозиция Сирии готова при этом выслушивать все стороны, но рассчитывает, что Дамаск также будет готов учитывать опасения и озабоченности оппозиции. При этом у делегации есть собственная красная линия по ряду тем, в том числе в области свободы слова и свободы собрания, которую она не намерена переступать.

Напомним, 23 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета Сирии, выразив признательность России, Турции и Ирану за усилия в сфере дипломатии. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.

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