Самым возрастным участником WorldSkills Hi-Tech оказался 80-летний сотрудник Роскосмоса

В понедельник вечером в Екатеринбурге открылся чемпионат WorldSkills Hi-Tech, самым возрастным участником которого стал восьмидесятилетний сотрудник Роскосмоса, сообщил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

«В рамках этого чемпионата проводится отдельное мероприятие «Навыки мудрых». Соревнуются рабочие возрастом 50+. Мы сегодня общались с самым возрастным конкурсантом, действующим сотрудником предприятия Роскосмоса Георгием Петровичем. Ему уже 80 лет, и он сегодня, действительно, передает свой бесценный опыт и очень серьезный вклад вносит в развитие компетенций», – передает его слова ТАСС.

Заместитель главного технолога по материалам «Корпорации «ВНИИЭМ», которая входит в Роскосмос, Георгий Сафонов признается, что, несмотря на разницу в возрасте, ему несложно взаимодействовать с юными участниками соревнований.

«На одной площадке (с 15-летними) – запросто. Старший всегда найдет (язык) с младшим», – сказал Сафонов.

В этом году WorldSkills примет 48 компетенций. По словам Орлова, эта цифра стала рекордной для чемпионата. Заместитель губернатора отметил, что интерес промышленных предприятий растет, поэтому разрастается и сам чемпионат.

Каждый год на WorldSkills появляются новые компетенции, которые выбирают сами компании, отметила заместитель генерального директора по подготовке кадров союза WorldSkills Светлана Крайчинская.

«Мы предлагаем выбрать из всего спектра, компании голосуют и выбирают те компетенции, по которым они готовы соревноваться. И нам очень важно, чтобы в каждой компетенции была, действительно, соревновательность, чтобы были представлены компании, которым эта компетенция интересна», – сказала она.

Одной из новых компетенция стала «эксплуатация беспилотных летательных аппаратов разного назначения». По словам Крайчинской, применение беспилотников на данный момент очень широко распространено, поэтому компетенцию необходимо поддерживать. Также среди «компетенций будущего» появился реверсивный инжиниринг. Он позволяет восстановить элемент любой конструкции, отсканировав ее в формате 3D-модели и организовав производство в нужном количестве и из нужных материалов.

С 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге проходят соревнования профессионального мастерства среди сотрудников промпредприятий – VI Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (Hi-Tech). Он проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», ведущих российских корпораций и предприятий.

Соревнования по рабочим специальностям высокотехнологичных отраслей производства пройдут на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо». Для участия в них заявились более 700 конкурсантов из 39 ведущих российских корпораций и промышленных предприятий, сообщает Regnum.

Конкурс профессионального мастерства по международной методике WorldSkills проводится в Екатеринбурге с 2014 года. На первых подобных соревнованиях приняли участие 166 конкурсантов, которые состязались в 11 компетенциях.