В Кремле не подтвердили данные о закрытии в России 700 тыс. компаний

Данные о закрытии в России 700 тыс. компаний малого и среднего бизнеса не подтверждаются, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, ознакомились. Эти данные абсолютно не совпадают с данными, которые мы получили «а» – из корпорации по малому и среднему бизнесу и «б» – из налоговой службы. Там другие данные, и они свидетельствуют о более благоприятных процессах. Естественно, не без проблем, но, тем не менее, там все-таки констатируется рост», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что есть целый ряд юрлиц, которые сначала платили налоги по упрощенной системе, однако перестали быть малым бизнесом и перешли в категорию среднего, когда перешли «потолок оборота, который предусмотрен для упрощенки».

«То есть, здесь разнонаправленные процессы, и поэтому где-то количество сокращается, а где-то оно увеличивается, но в целом данные, о которых вы говорите, они не подтверждаются теми данными, которые мы получили», – добавил Песков.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития написала, что за последний год в стране закрылось почти 700 тыс. юридических лиц. Причиной называлось ухудшение экономических условий.