Орешкин предложил Кудрину поискать шпионов в Счетной палате

Госаппарат тратит много времени и ресурсов на ненужную отчетность, что мешает реализовывать национальные цели, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. В качестве примера избыточного «бумажного» регулирования он назвал количество справок, которые приходится готовить по требованию Счетной палаты.

На Форуме стратегического планирования в Санкт-Петербурге министр вспомнил сотрудника британской Ми-6 Кима Филби, который работал на советскую разведку и замечал, что позволяет советским агентам работать в полный рост, поскольку сотрудники контрразведки Ми-6 были заняты написанием никчемных бумажных справок и отчетов.

«Когда мой сотрудник начинал активно вести работу – вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому ненужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов», – процитировал Филби Орешкин, передает «Интерфакс».

В ответ на это глава Счетной палаты Алексей Кудрин поинтересовался, значит ли это, что нужно искать врагов в своих рядах.

«Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например», – ответил Орешкин.

В свою очередь Кудрин одним из главных препятствий для качественной реализации нацпроектов назвал сложную иерархию уровней управления.

«Система управления нацпроектами – пока это сложная иерархия уровней, где на каждом есть показатели, нацпроекты реализуются через федеральные проекты, в которые входят государственные программы, это, по сути, старая оболочка, и она не всегда эффективна. Сегодня это главное препятствие, но не единственное», – сказал Кудрин, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что для регионов завышены ключевые показатели эффективности, которые не подкреплены достаточными ресурсами. «Новые субсидии на нацпроекты для субъектов существенные, они выросли, но жестко держат субъекты в рамках, не позволяют быть достаточно гибкими», – отметил Кудрин.

На прошлой неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в бюджете России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов не хватает стимулов для экономического роста.