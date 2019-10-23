Кудрин указал на недостатки бюджета России на 2020 год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в бюджете России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов не хватает стимулов для экономического роста.

Кудрин написал в Twitter, что в бюджете «недостаточно системных стимулов роста экономики».

«Приветствую новые меры сокращения бедности, дополнительные деньги на нацпроекты, но за три года структура бюджета практически не меняется», – добавил он.

Кудрин напомнил также, что первый раз задачу бюджетного маневра в пользу образования, здравоохранения ставили 11 лет назад, когда хотели поднять до 5% ВВП по каждой сфере.

«Это было бы сравнимо с расходами развитых стран. Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году. В трехлетнем бюджете этого маневра снова не видим», – указал он.

Кроме того, на его взгляд, «все больше индикаторов говорит, что темпы роста экономики будут ниже официального прогноза: инвестиции в первом полугодии выросли на 0,6%, рост инвестимпорта по году ожидается 0,2%, выпуск инвестпродукции сокращается, индекс PMI (индекс деловой активности) – самый низкий за 10 лет».

Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении проект трехлетнего бюджета.