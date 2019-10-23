Госдума приняла в первом чтении проект трехлетнего бюджета

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году – до 22,058 трлн рублей. Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти – до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Существенную долю по–прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Профицит федерального бюджета в 2020–2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно. Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составляет 112,863 трлн рублей, передает ТАСС.

Документ сверстан исходя из заложенной в бюджетном правиле цены на нефть марки Urals в 2020 году – 42,4 долларов за баррель. Дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Предельный объем Фонда развития на 2020 год – 585 млрд рублей, на 2021 год – 585 млрд рублей и на 2022 год – 585 млрд рублей.

Приоритетом расходов федерального бюджета в ближайшие три года станут национальные проекты – на них будет выделено около 7 трлн рублей. При этом финансирование нацпроектов будет ежегодно расти – с 1,982 трлн рублей в 2020 году до 2,692 трлн рублей в 2022 году.

Финансирование нацпроекта «Демография» в 2020 году составит 616,03 млрд рублей, в 2021 году – 634,75 млрд рублей, в 2022 году – 588,25 млрд рублей. На нацпроект «Здравоохранение» в 2020 году запланировано 299,7 млрд рублей, в 2021 году – 239,95 млрд рублей, в 2022 году – 253,54 млрд рублей. На нацпроект «Образование» выделено 125,93 млрд рублей в 2020 году, 134,71 млрд рублей – в 2021 году и 119,25 млрд рублей – в 2022 году. Финансирование нацпроекта «Жилье и городская среда» запланировано в объеме 105,25 млрд рублей в 2020 году, 108,36 млрд рублей – в 2021 году и 189,14 млрд рублей – в 2022 году. На нацпроект «Экология» в 2020 году направят 87,99 млрд рублей, в 2021 году – 123,02 млрд рублей, в 2022 году – 146,25 млрд рублей.

Финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году составит 104,27 млрд рублей, в 2021 году – 137,4 млрд рублей, в 2022 году – 23,88 млрд рублей. На реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2020 году будет выделено 6,9 млрд рублей, в 2021 году – 6,9 млрд рублей, в 2022 году – 7,48 млрд рублей. Расходы на нацпроект «Наука» составят 47,39 млрд рублей в 2020 году, 69,78 млрд рублей – в 2021 году, 96,14 млрд рублей – в 2022 году. На финансирование проекта «Цифровая экономика» выделено 124,2 млрд рублей в 2020 году, 177,89 млрд рублей – в 2021 году, 258,04 млрд рублей – в 2022 году. Расходы на нацпроект «Культура» в 2020 году составят 14,7 млрд рублей, в 2021 году – 17,83 млрд рублей, в 2022 году – 20,76 млрд рублей. Финансирование нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» составит 38,53 млрд рублей в 2020 году, 51,28 млрд рублей – в 2021 году, 95,44 млрд рублей – в 2022 году.

Расходы на нацпроект «Международная кооперация и экспорт» запланированы в объеме 74,55 млрд рублей в 2020 году, 123,97 млрд рублей – в 2021 году, 219,35 млрд рублей – в 2022 году. Реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обойдется госбюджету в 337,22 млрд рублей в 2020 году, 391,89 млрд рублей – в 2021 году и 675,4 млрд рублей – в 2022 году.

В части государственных программ России (всего 44 программы) предусмотрено выделение, в частности, по госпрограмме «Развитие здравоохранения» – 841,9 млрд рублей в 2020 г., 780,4 млрд рублей в 2021 г., 785,8 млрд рублей в 2022 г. По госпрограмме «Развитие образования» – 209,4 млрд рублей в 2020 г., 215,7 млрд рублей в 2021 г., 168,6 млрд рублей в 2022 г. По госпрограмме «Социальная поддержка граждан» – 1,466 трлн рублей, в 2020 г., 1,512 трлн рублей в 2021 г., 1, 548 трлн рублей в 2022 г. По госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия – 290,1 млрд рублей в 2020 г., 292,9 млрд рублей в 2021 г., 328,9 млрд рублей в 2022 г.; по госпрограмме «Социально–экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» – 102,2 млрд рублей в 2020 г., 84,6 млрд рублей в 2021 г., 91,4 млрд рублей в 2022 г.

На реализацию 20 федеральных целевых программ направляется в 2020 году – 379 млрд рублей, в 2021 году – 277,3 млрд рублей, в 2022 году – 278,8 млрд рублей.

Также предусматривается выделение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ: в 2020 г. – 2, 552 трлн рублей, в 2021 г. – 2, 566 трлн рублей, в 2022 г. – 2, 482 трлн рублей. Речь идет, в том числе, о дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности: в 2020 году – 717,9 млрд рублей, в 2021 г. – 730,8 млрд рублей, в 2022 г. – 743,5 млрд рублей, субсидии на реализацию программы «Земский доктор»: в 2020 г. – 6, 6 млрд рублей, в 2021 г. – 6,6 млрд рублей, в 2022 г. – 6,6 млрд рублей, субсидии на реализацию программы «Земский учитель»: в 2020 году – 1,5 млрд рублей, в 2021 г. – 1,1 млрд рублей, в 2022 г. – 1,1 млрд рублей.