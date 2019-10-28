Сотрудники «либеральных СМИ» рассказали об особенностях работы

Сотрудники «либеральных» СМИ рассказали об особенностях своей работы, зарплатах, облегченном получении американского паспорта и запрещенных темах.

Так, сотрудник «Медузы» рассказал, что для него стало сюрпризом наличие у издания коммерческих обязательств перед некоторыми российскими коммерческими структурами и региональными руководителями. «Получается, что писать можно только то, что позволит начальство. Редакторы отделов должны согласовывать темы с главным редактором Иваном Колпаковым или лично с генеральным директором проекта Галиной Тимченко. Однако для простых корреспондентов «Медузы» создается ощущение полной свободы и демократии. … А если кто начинает спрашивать у редакторов, почему ту или иную фактуру убрали из текстов, им просто объясняют, что корреспондент не смог профессионально собрать нужные факты», – рассказал корреспондент в комментарии RT.

Сотрудница «Дождя» сообщила, что разочаровалась в работе на телеканале. «Через пару лет работы я поняла, что все мои представления о «Дожде» были иллюзорными, на самом деле стремиться здесь не к чему. По большей части на канал приходят устраиваться мажоры из обеспеченных семей. Они могут позволить себе вкалывать за зарплату ниже рыночной – корреспонденту платят до 50 тыс. рублей в месяц, а работать часто приходится по 12 часов в день. … Но самое главное – с канала давно свалили все профессионалы, особо научиться тут тоже нечему. … Несмотря на это, «дождинки» мнят себя звёздами и уверены, что они лучше всех. Их вера в свою элитарность непоколебима. Сомневаться в профессионализме коллег здесь не принято. Своё мнение лучше держать при себе», – отметила она.

Корреспондент также рассказала о двойных стандартах на телеканале. «В 2015 году главред канала Миша Зыгарь был отлучен от эфира за то, что его книга «Вся кремлевская рать» о чиновниках администрации президента и правительства не понравилась, как говорили, тогдашнему пресс-секретарю премьер-министра Дмитрия Медведева. Тем не менее считается, что цензуры на канале нет», – отметила она.

По ее словам, «списка тех, у кого не стоит брать комментарии, действительно не существует. Зато база экспертов, готовых обрушиться с критикой на мэра Москвы, президента или премьер-министра, всегда под рукой».

В свою очередь сотрудник The New Times сообщил, что издание никогда не было «реально независимым журналом». «Его издатель и главный редактор Евгения Альбац в своей работе лоббирует интересы каких-то бизнесменов, политиков, однако умело это скрывает. Принцип ее работы – не пиарить своих покровителей, а критиковать и компрометировать их противников. При этом госпожа Альбац, как это часто бывает, на словах придерживается демократических принципов, а сама не прочь включить диктатора. Не приемлет критики и встречает ее очень агрессивно, не любит, когда с ней спорят, и сразу же старается подавить собеседника», – отметил он.

Редактор сайта Московского бюро «Радио Свобода» сообщила, что читателей портала интересуют лишь статьи с критикой российский власти: «Наши читатели – это так называемая демшиза. Если выходит статья, в которой, например, автор ругает Владимира Путина, её могут кликнуть до 100 тыс. человек. А так, если заметка про судьбу инвалида, которому не помогают региональные власти, или про обиженного полицейскими гражданского активиста, эти статьи могут за сутки на сайте прочитать от силы тысяч пять-десять».

Однако, по ее словам, руководство не беспокоит посещаемость сайта, «главное, чтобы ежедневно на сайте Московского бюро «Радио Свобода» публиковались материалы о проблемах российской власти, о недовольстве в регионах политикой федерального центра и, конечно, правозащитные тексты об «ущемлении свободы слова в России», о протестах и их участниках».

По словам редактора, в работе сотрудников привлекает вознаграждение: «Работа очень спокойная, да и платят за нее хорошо – в среднем больше 100 тыс. рублей».

Сотрудник телеканала «Настоящее время» также сообщил, что его коллег больше привлекает материальный вопрос, а не сама работа. «В отличие от какой-нибудь «Медиазоны» или «Дождя», где народ работает за идею, тут ты служишь эйчару и за хорошую зарплату. Как мне кажется, цель каждого человека, работающего на телеканале «Настоящее время», – продлить контракт сначала на год, а потом дождаться, когда его сделают бессрочным. И тогда ты можешь совсем перестать париться о будущем», – рассказал он.

По словам корреспондента, «мало кто хочет уволиться, потому что условия там действительно крутые для постсоветского человека. Нормальная зарплата, соцпакет, все получают вид на жительство в Европе, а через 10 лет – американский паспорт по упрощённой системе, потому что фактически ты являешься сотрудником Государственного департамента США. Поэтому твои документы рассматривают более лояльно».

«Все в основном думают о бенефитах: какая будет премия в конце года, сколько капнет в качестве 13-й зарплаты, какой будет компенсация за аренду жилья и прочее. И стараются не вникать в то, чем они, по сути, занимаются. И по большому счету чем меньше ты делаешь, тем больше вероятность того, что с тобой продлят контракт. А самое главное, что многие из коллег просто не понимают, для кого они работают», – отметил он.

По его словам, «прямого бана на каких-то людей, черного списка нет. Методички какие-то есть, но касаются они в основном американских событий. И понятно почему: мы являемся частью американской государственной машины. Впрочем, в основном ты рассказываешь не об Америке, а о России».