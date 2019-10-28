Пропавшего в Бердске школьника нашли мертвым

Пятнадцатилетнего подростка, пропавшего без вести в городе Бердске Новосибирской области, нашли мертвым, сообщили в региональном СК.

По данным ведомства, 22 октября в полицию сообщили об исчезновении мальчика 2004 года рождения. С учетом того, что раньше ребенок никогда не уходил из дома, следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

В поисках мальчика участвовали следователи, полицейские и волонтеры. О гибели подростка первыми сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Предварительная причина гибели школьника – самоубийство.

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти несовершеннолетнего, расследование уголовного дела продолжается», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

Напомним, в апреле детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о резком росте числе детских суицидов в России.

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