При пожаре под Рязанью погибли три ребенка

В сгоревшем доме в селе Сановка Рязанской области обнаружены тела двух девочек и их брата, возбуждено уголовное дело, сообщает СК России.

«Ночью 27 октября после тушения пожара в жилом доме, расположенном в селе Сановка Шиловского района Рязанской области, обнаружены трое погибших – две девочки, 2015 и 2019 годов рождения, и их брат, 2018 года рождения», – передает сообщение СКР РИА «Новости».

Дело возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности двум или более лицам.

Сейчас руководитель следственного управления и следователи находятся на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства трагедии.