Тарасова объяснила неудачу Медведевой на Гран-при в Канаде

Волнение могло оказать влияние на выступление российской фигуристки Евгении Медведевой в короткой программе этапа Гран-при в Канале, заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Тарасова отметила, что «тяжело сказать, почему так произошло», так как Медведева «тренировалась очень хорошо», было видно, что она готова, передает ТАСС.

Возможно, «у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения», предположила тренер.

Тарасова также оценила шансы Медведевой в произвольной программе.

«Выступить лучше? Конечно, потому что хуже уже некуда, посмотрим, потому что это судьба, она так готовится, рассказывает, что она готовит тело свое, она многое делает сама и понимает, что она делает. Ей уже никто не говорит, что делать, на тренировках все было хорошо, а что будет на соревнованиях, я не знаю, она всегда была настоящим бойцом, и я думаю, что в ней это осталось», – заявила она.

Напомним, в ходе выступления на Гран-при в Канаде Медведева допустила ошибку на двойном акселе, а также упала с тройного лутца.

Кроме того, судьи поставили 19-летней россиянке недокрут на тройном тулупе в каскаде с тройным флипом. Она получила за свой прокат 62,89 балла и занимает промежуточное шестое место.

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