Бутина сделала первое заявление после возвращения в Россию

Мария Бутина, освобожденная из американской тюрьмы и вернувшаяся в Россию, сделала первое заявление.

Бутина сообщила, что перелет прошел хорошо, она рада вернуться домой, передает RT в Telegram.

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, российским гражданам, которые жертвовали деньги на мою защиту. Спасибо МИД и дипломатам, они делали все что могли. Спасибо общественным организациям», – добавила она.

Девушка подчеркнула, что не сдается, потому что не имеет на это права.

«Я говорила уже в одном видео, что русские не сдаются», – сказала она.

Бутина поделилась также, что исписала 1 тыс. 100 страниц, рассказывая о каждом дней в тюрьме США. Она планирует сделать «творческий проект» на основе этого дневника, передает РИА «Новости».

«Я писала на всем: на туалетной бумаге, на обороте документов – на всем», – сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.

Девушка отметила, что человеческая память склонна забывать самое болезненное, поэтому она вела такие записи.

Напомним, суд США счел Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство России».

В Соединенных Штатах она отбыла 18-месячный тюремный срок, причем продолжительное время пробыла в одиночной камере, что в ООН назвали бесчеловечным.

В субботу, 26 октября, девушка вернулась в Россию.