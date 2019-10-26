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26 октября, суббота | Последнее обновление — 12:27 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Бутина сделала первое заявление после возвращения в Россию
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе
Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины
Российской медицине не хватает доверия и денег
«Грузовик смерти» показал масштабы работорговли в Европе
Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов
В Африке почти всем нужна Россия
Андрей Маслов, Эксперт клуба "Валдай"
Африка становится субъектом международной политики и глобальной экономики. Россия – единственный глобальный игрок, которому объединение и усиление Африки безусловно выгодно. Многим остальным выгодно, напротив, раздробление континента и ослабление отдельных стран. Подробности...
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Россия проигрывает борьбу за чистое золото Украины
Глеб Простаков, журналист
«Аннексия» Россией украинцев может встать в ряд с такими прорывами, как сыгранная Москвой роль в решении сирийской проблемы или деолигархизация Молдавии. Умная миграционная политика способна в буквальном смысле изменить страну в лучшую сторону. Подробности...
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Что выиграла Америка от предательства курдов
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Американская пресса называет российско-турецкую сделку поражением, унижением и даже предательством. Однако для Трампа она является безусловной победой. Естественно, его собственной. Подробности...
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Ракетоносцы Ту-160 совершили рекордный перелет в Южную Африку
Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 прибыли в ЮАР, преодолев 11 тысяч километров за 13 часов. Цель визита самолетов, которые называют «Белыми лебедями» – совершенствование боевой выучки при длительных полетах в южных широтахПодробности...
Дамбу прорвало в Красноярском крае
Прорыв дамбы в Красноярском крае унес жизни 15 человек, столько же считаются пропавшими без вести. Трагедия произошла на технологическом водоеме золотодобывающей артели на реке СейбаПодробности...
Представлен первый костюм для космических туристов
Ричард Брэнсон, Virgin Galactic и Under Armour представили первый костюм для космических туристов. Комплект одежды включает в себя базовый слой одежды, основной костюм, специальную обувь, тренировочный комбинезон и куртку астронавтаПодробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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