Замгендиректора «Альфа-капитала» уволился из-за обвинений в домашнем насилии

Замгендиректора управляющей компании «Альфа-капитал» и член ее правления Евгений Живов, которого ранее бывшая жена обвинила в нападении, уволился из компании.

«Управляющая компания «Альфа-капитал» разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении. В настоящий момент Евгений Живов не является сотрудником УК «Альфа-Капитал», – сказано на сайте компании.

Живов работал в «Альфа-капитале» с 2010 года, а в ее правление вошел в 2016 году. До этого в 2004-2007 годах он работал в Юникредит банке, где был главным экспертом отдела маркетинга, передает «Интерфакс».

Ранее экс-супруга Живова обвинила его в нападении.