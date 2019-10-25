В ДНР предупредили о готовящемся госперевороте на Украине

На Украине праворадикальные группировки запланировали несколько терактов на территории страны, в которых они намерены обвинить ДНР и ЛНР, а после чего провести госпереворт, заявил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

В этих терактах будут участвовать бойцы нацбатальона «Азов», их готовят силы спецопераций Украины, заявил Басурин в интервью «Звезде».

«Команда [экс-президента Украины Петра] Порошенко задумала организовать теракты на двух подконтрольных Киеву химзаводах в Авдеевке и Дзержинске. Они сделают подрывы, после этого обвинят ополченцев в совершении теракта и на этой волне попытаются предпринять попытку госпереворота. Они свозят оружие и собираются в штабы по всей стране. Переговорный процесс прекратится, Порошенко вновь вернется к власти на Украине и начнется вакханалия, которая была до этого на протяжении пяти лет», – уточнил Басурин.

По его мнению, в случае успеха операции будет свернут переговорный процесс о мирном урегулировании кризиса в Донбассе, а все договоренности отменят. Также наступят катастрофические последствия от отравления окружающей среды для населения, живущего в района химических предприятий.

«Мы располагаем разведданными, что представители команды Петра Порошенко и праворадикалы, которые его поддерживают, готовят государственный переворот на Украине. 29 числа в Мариуполе будет проходить экономический форум. На нем будут присутствовать президент и премьер-министр Украины и в это время будет предпринята попытка дестабилизации ситуации в общем. В Харькове собираются праворадикалы, которые планируют принять участие в смене власти и дестабилизации внутренней ситуации на Украине», – добавил Басурин.

Напомним, Киев признал «формулу Штайнмайера», предусматривающую автономию Донбасса, но выдвинул ряд условий, включая «роспуск квазигруппировок «ЛДНР».