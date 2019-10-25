Кремль оценил способы борьбы с телефонным терроризмом

Решений о том, как бороться с телефонными террористами, пока не принято, но «никто никакую связь не отрубает», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«[Телефонный терроризм] – большая проблема. Очевидна настоятельная необходимость принятия мер для борьбы с этой проблемой», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом он подчеркнул: «Никто никакую связь не отрубает».

Песков заявил, что, подобные сообщения СМИ – «излюбленный гипертрофированный подход в информационных потоках».

«Никто пока никакие страны не отрубает, об этом речи не идет», – повторил он и призвал «ориентироваться на комментарии специалистов».

«В Кремле знают о том, что этот вопрос [борьба с телефонным терроризмом] обсуждается на различных уровнях», – сказал Песков.

Он обратил внимание на тот факт, что все «неоднократно становились свидетелями и телефонного хулиганства, и терроризма, которые фактически угрожают, вносят дискомфорт в жизнь тысяч и тысяч людей».

«Давайте вспомним сообщения об эвакуации, об освобождении зданий, о проверках, о направленных туда всяких силах и средствах. Это все стоит денег, и государство это все оплачивает», – сказал представитель Кремля.

Сообщения и звонки о «минировании» вновь начали поступать в январе по всей России – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Предыдущая волна «минирований» прокатилась по стране более года назад, тогда ложными сообщениями были затронуты 75 регионов. За это время были эвакуированы около 2 млн человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

Напомним, в июне депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России.