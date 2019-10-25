Украинский футболист не отказался от неуважительных слов о сборной России

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук заявил, что не сожалеет о своих словах о команде России, хотя и не хотел никого обидеть.

По словам Яремчука, он никого не хотел обидеть своими словами, а просто выразил свое мнение, которое не собирается менять.

«Я не реагирую на высказывания журналистов: это не моя работа. Я не хочу менять мнение, которое высказал в том интервью. Это мое мнение, и оно остается со мной», – передает Tribuna.com слова Яремчука.

Напомним, 15 октября Яремчук, комментируя выход команды в финальную часть Евро-2020, язвительно отозвался о победе сборной России, которая также досрочно отобралась на ЧЕ.

«Мы не как Россия – обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро. Выиграли, все нормально, готовимся дальше. Улучшим свои качества, нужно еще много работать. Если расслабимся, получим пинок», – сказал футболист.

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